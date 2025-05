Valor do dólar hoje: cotação da moeda cai na abertura desta terça-feira (20) Queda do valor do dólar hoje é analisada em comparação com a abertura da segunda-feira (19), quando a cotação estava em R$ 5,68 ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 23h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O valor do dólar hoje, terça-feira (20), abriu com cotação da moeda em baixa. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a cotação é de R$ 5,65. Queda é analisada em comparação com a abertura da segunda-feira (19), quando a cotação estava em R$ 5,68. Conforme informações da InfoMoney, investidores observam as políticas comercial e fiscal dos Estados Unidos, e aguardam o avanço de uma legislação tributária no Congresso norte-americano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a cotação do dólar!

Leia Mais em ND Mais:

Ex-namorado invade casa e agride casal com socos e golpes com garrafa de vidro em SC

Justiça obriga Balneário Camboriú a despoluir rio Marambaia com risco de multa milionária

Mais de 190 mil títulos de eleitor serão cancelados em SC após fim do prazo de regularização