Valor do dólar hoje: cotação da moeda despenca na abertura de terça-feira (22) Queda do valor do dólar hoje é analisada em comparação com a abertura da quinta-feira (17), quando a cotação estava em R$ 5,88 ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 04h45 (Atualizado em 23/04/2025 - 04h45 )

O valor do dólar hoje, terça-feira (22), despencou na abertura. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,88. A queda é analisada em comparação com a abertura da quinta-feira (17), quando a cotação estava em R$ 5,88.

Para mais detalhes sobre a cotação e as diferenças entre o dólar comercial e o dólar turismo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

