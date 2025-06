Valor do dólar hoje: cotação da moeda segue em queda na quinta-feira (5) Baixa no valor do dólar hoje é analisada em comparação com o fechamento de quarta-feira (4), quando a cotação estava em R$ 5,63 ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h36 ) twitter

O valor do dólar hoje, quinta-feira (5), abriu com cotação da moeda em baixa. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a cotação é de R$ 5,59. A nova queda é analisada em comparação com o fechamento de quarta-feira (4), quando a cotação estava em R$ 5,63. A moeda norte-americana registrou queda global desde segunda-feira (2), pressionada pelas recentes declarações protecionistas do presidente Donald Trump.

Para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

