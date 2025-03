Valor do dólar hoje: moeda abre em alta nesta quinta-feira (27) Cotação do dólar volta a subir com a repercussão das novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h46 ) twitter

Após fechar o dia em R$ 5,73 na quarta-feira (26), a moeda americana abriu em queda às 9h, mas logo voltou a subir na manhã desta quinta-feira (27). Segundo cotação divulgada pelo Banco Central às 10h, o valor do dólar hoje é de R$ 5,75.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre as oscilações do dólar e suas implicações no mercado.

