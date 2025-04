Valor do dólar hoje: moeda dispara com retaliação da China às tarifas de Trump nesta sexta (4) Tarifaço de Trump pode reduzir o PIB global este ano e causar "choque estagflacionário" nos Estados Unidos ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O dólar avança ante o real na manhã desta sexta-feira (4) acompanhando a valorização externa frente outras divisas emergentes ligadas a commodities em meio ao tombo de mais de 7% do petróleo e o movimento de fuga de ativos de risco após a China impor tarifas de 34% sobre as importações dos Estados Unidos, em retaliação ao tarifaço de Trump, com início em 10 de abril.

Para mais detalhes sobre a situação do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

São José 275 anos: Workshop da NDTV RECORD discute questões urbanas e de sustentabilidade

Pitaia é a estrela de oficina de culinária da Epagri de Itajaí

VÍDEO: Homem é resgatado com vida cinco dias após terremoto em Mianmar: ‘Bebi minha urina’