Valor do dólar hoje: quarta-feira (5) abre com leve alta após baixas consecutivas Mesmo com a alta no valor do dólar hoje, cotação da moeda fechou em baixa nos últimos 12 dias ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h27 )

O valor do dólar hoje, quarta-feira (5), abriu o dia com uma leve alta após baixas consecutivas. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,78. Na terça-feira (4), a cotação fechou em R$ R$ 5,76.

Para mais detalhes sobre a cotação e as implicações dessa alta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

