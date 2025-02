Valor do dólar hoje: quinta-feira (13) abre com cotação da moeda em estabilidade Valor do dólar hoje ficou aproximadamente com o mesmo preço da cotação da moeda da manhã de quarta-feira (12) ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar hoje, quinta-feira (12), abriu o dia estável. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,77. A estabilidade é analisada em comparação com a abertura da quarta-feira (12), quando a cotação também abriu em R$ 5,77.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações.

Leia Mais em ND Mais:

PF deflagra operação contra fraudes no Farmácia Popular

Bombeiros buscam por menino de 2 anos que desapareceu em SC

Carro avança contra multidão em Munique e deixa pelo menos 20 feridos; motorista foi preso