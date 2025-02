Valor do dólar hoje: quinta-feira (27) abre com cotação da moeda em alta Alta do valor do dólar hoje é analisada em comparação com a abertura da quarta-feira (26), quando a cotação estava em R$ 5,77 ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h07 ) twitter

O valor do dólar hoje, quinta-feira (27), abriu a semana com a cotação da moeda em alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,80. A alta é analisada em comparação com a abertura da quarta-feira (26), quando a cotação estava em R$ 5,77.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

