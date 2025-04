Valor do dólar hoje: recuo de Trump faz moeda desabar na quinta-feira (10) Queda do valor do dólar hoje é analisada em comparação com a abertura da quarta-feira (9), quando a cotação estava em R$ 6,07 ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 10/04/2025 - 23h05 ) twitter

O valor do dólar hoje, quinta-feira (10), abre com a cotação da moeda em queda. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,88. A baixa brusca é analisada em comparação com a abertura da quarta-feira (9), quando a cotação estava em R$ 6,07.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a cotação do dólar!

