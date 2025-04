Valor do dólar hoje: segunda-feira (28) abre a semana com cotação da moeda em queda Valorização do valor do dólar hoje é analisada em comparação com a abertura da sexta-feira (25), quando a cotação estava em R$ 5,68... ND Mais|Do R7 28/04/2025 - 23h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 23h40 ) twitter

O valor do dólar hoje, segunda-feira (28) abriu uma leve alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,66. A valorização é analisada em comparação com a abertura da sexta-feira (25), quando a cotação estava em R$ 5,68.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa!

