Valor do dólar hoje, segunda-feira (3), abre fevereiro em alta Alta do valor do dólar hoje é reação ao aumento da taxação de Trump sobre produtos da México, Canadá e China ND Mais|Do R7 03/02/2025 - 15h10 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O valor do dólar hoje, segunda-feira (3), abriu o dia em alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,85. Na sexta-feira (31), a cotação fechou em R$ R$ 5,82.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das últimas atualizações sobre a cotação do dólar!

Leia Mais em ND Mais:

‘Fui varrendo ele’: idosa de 80 anos expulsa invasor de casa com vassouradas em SC

VÍDEO: Câmera de segurança flagra momento em que motociclista bate em ambulância e morre em SC

Aviso de perigo para 9 estados; veja onde mais vai ter chuva nesta semana