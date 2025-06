Valor do dólar hoje: sexta-feira (5) abre com novo declínio na cotação da moeda Nova baixa do valor do dólar hoje é analisada em comparação com o fechamento de quinta-feira (5), quando a cotação estava em R$ 5,64... ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h56 ) twitter

O valor do dólar hoje, sexta-feira (6), abriu com a cotação da moeda em queda. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a cotação é de R$ 5,58. A nova baixa é analisada em comparação com o fechamento de quinta-feira (5), quando a cotação estava em R$ 5,64. A moeda norte-americana registrou queda global desde segunda-feira (2), pressionada pelas recentes declarações protecionistas do presidente Donald Trump.

Para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

