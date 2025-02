Valor do dólar hoje: sexta-feira (7) abre com cotação da moeda em alta Oscilação do valor do dólar hoje pode estar ligada a fala do presidente Lula (PT) e a falta de resolução na briga tarifária entre os... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 15h27 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h27 ) twitter

O valor do dólar hoje, sexta-feira (7), abriu o dia com leve alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,81. Na quinta-feira (6), a cotação fechou em R$ 5,78.

Para mais detalhes sobre a cotação e os fatores que influenciam o dólar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

