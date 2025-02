Valor do dólar hoje tem alta nesta quinta-feira (30) após ‘superquarta’ "Superquarta", data em que o Banco Central avalia a inflação e a decisão de juros do Fed (Federal Reserve) ocorre, pode ter influenciado... ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 15h28 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h28 ) twitter

O valor do dólar hoje, quinta-feira (30), abriu o dia em alta. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,91. Na quarta-feira (29), a cotação fechou em R$ R$ 5,90.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a alta do dólar!

