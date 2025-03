Valor do dólar hoje: terça-feira (25) abre com moeda em leve baixa Queda do valor do dólar hoje é analisada em comparação com a abertura da segunda-feira (24), quando a cotação estava em R$ 5,75 ND Mais|Do R7 25/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h12 ) twitter

O valor do dólar hoje, terça-feira (25) abre com a cotação da moeda com leve baixa. Conforme o último monitoramento do Banco Central do Brasil, às 10h, a moeda foi cotada a R$ 5,72. A queda é analisada em comparação com a abertura da segunda-feira (24), quando a cotação estava em R$ 5,75.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o mercado de câmbio!

