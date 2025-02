Valor do dólar sobe nesta quarta-feira (19), após novas promessas tarifárias de Trump Moeda norte-americana voltou a fechar em alta após novas promessas de taxações dos EUA e negociações para o fim da guerra entre Ucrânia... ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 22h26 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em alta nesta quarta-feira (19), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,73. Na terça-feira (18), o fechamento ficou em R$ 5,69.

