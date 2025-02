Valor do dólar volta a fechar abaixo de R$ 6 e atinge a menor cotação desde novembro; confira Moeda norte-americana fecha o dia novamente em queda, com anúncios de Donald Trump e Banco Central no radar; dólar atingiu a menor... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 22h26 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em mais uma queda nesta quarta-feira (22), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,95. Na quarta-feira (22), o fechamento ficou em R$ 5,96.

Para mais detalhes sobre a cotação do dólar e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

