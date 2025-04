Valor do dólar volta a fechar em alta nesta quinta-feira (10), em meio às tensões EUA x China Moeda norte-americana volta a fechar em alta após recuo na véspera; dólar reage com anúncio de tarifa total de 145% sobre produtos... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 07h05 (Atualizado em 11/04/2025 - 07h05 ) twitter

O valor do dólar fechou o dia em alta nesta quinta-feira (10), conforme o Banco Central do Brasil. Pela manhã, a moeda norte-americana estava custando R$ 5,88. Na quarta-feira (9), o fechamento ficou em R$ 5,84.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a alta do dólar e suas implicações no mercado.

