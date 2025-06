Vandalismo destrói monumentos em Florianópolis e a memória histórica do Estado Bustos que homenageiam figuras que tiveram grande importância na cena catarinense foram pichados e tiveram placas roubadas; falta de... ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 29/06/2025 - 20h16 ) twitter

Roubo de placas de bronze por craqueiros e moradores de rua, pichações em monumentos e abandono de memoriais em homenagem a personagens históricos, são casos de vandalismo que vêm aumentando em Florianópolis nos últimos anos, sem que haja uma fiscalização mais eficiente e a punição dos criminosos.

Para entender mais sobre a situação alarmante dos monumentos e a memória histórica do Estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

