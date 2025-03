Vasco vence o Santos de virada na estreia do Campeonato Brasileiro Partida que marcou a vitória do Vasco diante do Santos foi a primeira com transmissão da RECORD nesta edição do Campeonato Brasileiro... ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 01h45 (Atualizado em 31/03/2025 - 01h45 ) twitter

O Vasco estreou com vitória no Campeonato Brasileiro. De virada, o Cruzmaltino bateu o Santos por 2 a 1 na noite deste domingo (30), em São Januário. A partida foi a primeira com transmissão da NDTV – RECORD nesta edição do campeonato.

