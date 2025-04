Vaticano revela quais foram as últimas palavras do Papa Francisco Últimas palavras do Papa Francisco foram dirigidas ao assistente pessoal de saúde que 'salvou sua vida' ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h05 ) twitter

As últimas palavras do Papa Francisco, antes de morrer na manhã de segunda-feira (21), foram reveladas pelo Vaticano. Em seus momentos finais de vida, o pontífice agradeceu o assistente pessoal de saúde, Massimiliano Strappetti, por encorajar a última volta no papamóvel no domingo de Páscoa (20).

Saiba mais sobre os últimos momentos do Papa Francisco e a repercussão de sua morte no ND Mais. Consulte a matéria completa.

