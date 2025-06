Vazamento de amônia em clínica de Criciúma suspende atendimentos Frigobar com defeito causou o vazamento; bombeiros neutralizaram o local nesta terça-feira (24) ND Mais|Do R7 25/06/2025 - 03h55 (Atualizado em 25/06/2025 - 03h55 ) twitter

Um vazamento de amônia causou interdição de uma clínica de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (24), por volta das 9h. A empresa, localizada na rua João Cechinel, no Centro do município, teve que suspender os atendimentos do dia. Segundo a secretária da clínica, o refrigerador, um frigobar, já vinha apresentando problemas. Ao chegar para trabalhar, nesta manhã, sentiu um cheiro forte de amônia.

