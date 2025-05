Vazamento na rede de água interdita vias e impacta abastecimento em Joinville Os serviços de manutenção acontecem na manhã desta segunda-feira (5) e, por isso, há duas pistas interditadas na rua Blumenau e também... ND Mais|Do R7 05/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h26 ) twitter

A Companhia Águas de Joinville realiza, na manhã desta segunda-feira (5), uma sondagem emergencial na rede de água para localizar um vazamento na rua Blumenau, esquina com a Max Colin, no bairro América.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o impacto no abastecimento e as medidas que estão sendo tomadas.

