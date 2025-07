Vegetação complexa e pontos íngremes: área natural guarda mistério de idoso desaparecido em SC Região onde idoso desapareceu tem vegetação complexa e pontos altos com copas fechadas; cães farejadores não encontraram rastros ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 03h55 (Atualizado em 04/07/2025 - 03h55 ) twitter

O Morro do Boa Vista, uma das áreas naturais mais conhecidas de Joinville, foi o centro das buscas por Reinaldo Kroessin, o seu Naldo, de 74 anos, que desapareceu no dia 2 de julho de 2024 após fugir do Hospital Regional. Um ano depois, o local ainda levanta dúvidas sobre o que teria acontecido com o idoso.

Para saber mais sobre este mistério e as buscas que foram realizadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

