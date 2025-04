Vegetação queimada em SC cresce 137% e já soma 310 campos de futebol em 2025 Número representa um aumento de 137% em relação aos primeiros três meses do ano passado; confira os principais municípios afetados ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 17/04/2025 - 22h25 ) twitter

Santa Catarina registrou uma área de vegetação queimada de 222 hectares ao longo do primeiro trimestre de 2025, um valor equivalente a 310 campos de futebol. Os dados foram atualizados pelo MapBiomas na quarta-feira (16), através do painel Monitor do Fogo.

Para entender melhor a situação e as implicações desse aumento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

