Veículos leves representam quase a metade do fluxo do Contorno Viário da Grande Florianópolis São 12,1 mil veículos diários, em média, percorrendo o Contorno Viário; quase a metade deste montante é formado por veículos leves ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 00h25 (Atualizado em 02/04/2025 - 00h25 )

Celebrada como uma obra para otimizar e desafogar o trânsito da BR-101, na Grande Florianópolis, o Contorno Viário contabiliza os seguintes números, quase oito meses após a sua inauguração: em média são 12,1 mil veículos por dia sendo que, deste montante, 52% são veículos pesados e 48% veículos leves. O dado ganha importância um dia depois do engavetamento envolvendo cinco caminhões na BR-101, em São José, que resultou na morte de uma pessoa.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o impacto do Contorno Viário na região.

