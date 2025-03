‘Véio da Havan’ implanta moicano para campanha do Dia dos Gêmeos Luciano Hang, o "véio da Havan", interpreta de forma hilária irmãos gêmeos em nova campanha publicitária ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 16h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Havan lançou nesta terça-feira (18), uma campanha publicitária inusitada para comemorar o Dia dos Gêmeos. No comercial, o empresário Luciano Hang, que ficou conhecido como “véio da Havan”, dono da varejista, e aparece em dose dupla. Além de representar ele mesmo no comercial, o empresário também dá vida a um “irmão gêmeo” roqueiro, com moicano e roupa de couro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa campanha divertida e as promoções exclusivas!

Leia Mais em ND Mais:

O que é a Wiz, startup comprada pelo Google por US$ 32 bilhões

Joinville e região têm risco elevado para temporais

Vídeo mostra momento em que entregador de água se desequilibra e morre, em Itajaí