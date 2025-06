Veja 5 curiosidade sobre Equador x Brasil desta quinta-feira Equador x Brasil se enfrentam na noite desta quinta-feira (5) em partida que marca a estreia de Carlo Ancelotti na Seleção ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Equador e Brasil se enfrentam pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo nesta quinta-feira (5). A bola rola no estádio Banco Pichincha, em Guayaquil, a partir das 20h (de Brasília).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as curiosidades sobre esse grande duelo!

Leia Mais em ND Mais:

Queda de galho de árvore durante temporal deixa 1,2 mil unidades sem luz em Florianópolis

Quem é o militar preso em Florianópolis e expulso da Marinha por atos de 8 de janeiro

Vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, vira réu por violência doméstica contra a ex-namorada