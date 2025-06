Veja como está o trânsito na SC-110, em São Joaquim, após queda de barreira interditar pista Deslizamento foi causado pelas fortes chuvas que atingiram a região no fim da tarde de sábado (28) ND Mais|Do R7 29/06/2025 - 22h15 (Atualizado em 29/06/2025 - 22h15 ) twitter

O trânsito no km 410,500 da SC-110, em São Joaquim, foi totalmente liberado antes das 20h de sábado (28), após a queda de uma barreira que interditou uma das pistas. O deslizamento foi causado pelas fortes chuvas que atingiram a região nesta semana, segundo a PMRv (Polícia Militar Rodoviária).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o trânsito na região!

