Veja o antes e o depois de ruas de Blumenau após obras de R$ 10,7 milhões

Obras iniciaram nos bairros Itoupava Norte e Velha em setembro de 2024 e foram entregues à comunidade em julho de 2025

ND Mais|Do R7

Blumenau se prepara para a entrega simbólica de três ruas revitalizadas nos bairros Velha e Itoupava Norte, neste sábado (16). As obras começaram em 30 de setembro de 2024, e as vias foram liberadas para a comunidade em julho de 2025, após um investimento total de R$ 10,7 milhões.

