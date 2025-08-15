Veja o antes e o depois de ruas de Blumenau após obras de R$ 10,7 milhões
Obras iniciaram nos bairros Itoupava Norte e Velha em setembro de 2024 e foram entregues à comunidade em julho de 2025
Blumenau se prepara para a entrega simbólica de três ruas revitalizadas nos bairros Velha e Itoupava Norte, neste sábado (16). As obras começaram em 30 de setembro de 2024, e as vias foram liberadas para a comunidade em julho de 2025, após um investimento total de R$ 10,7 milhões.
Para mais detalhes sobre essa revitalização e suas implicações para a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
