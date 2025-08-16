Veja onde vai chover e onde o calor vai bater os 39 °C no fim de semana Chuva intensa no Nordeste e calor de quase 40 °C no Centro-Oeste marcam a previsão do tempo para um fim de semana (16 e 17 de agosto... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 07h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 07h37 ) twitter

O Brasil vai viver dois climas bem diferentes neste final de semana, 16 e 17 de agosto. Enquanto parte do país se prepara para dias secos e quentes, outras regiões terão chuvas fortes e temperaturas mais baixas, conforme a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das previsões para o seu estado!

