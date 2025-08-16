Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Veja onde vai chover e onde o calor vai bater os 39 °C no fim de semana

Chuva intensa no Nordeste e calor de quase 40 °C no Centro-Oeste marcam a previsão do tempo para um fim de semana (16 e 17 de agosto...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Brasil vai viver dois climas bem diferentes neste final de semana, 16 e 17 de agosto. Enquanto parte do país se prepara para dias secos e quentes, outras regiões terão chuvas fortes e temperaturas mais baixas, conforme a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das previsões para o seu estado!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.