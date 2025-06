Veja os best-sellers que você pode encontrar na Feira do Livro de Joinville O evento ocorre até domingo (8), no Centreventos Cau Hansen, com entrada gratuita para todas as atrações ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 09h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Feira do Livro de Joinville está movimentando o Centreventos Cau Hansen, atraindo leitores da cidade e região em busca de seus títulos favoritos. O evento ocorre até domingo (8), com entrada gratuita para todas as atrações.

Consulte no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os best-sellers disponíveis na feira!

Leia Mais em ND Mais:

Submarino do tráfico: FAB intercepta embarcação camuflada com uso de satélites e IA

Governo de SC anuncia mudanças no Universidade Gratuita após investigação do TCE

Vai passar pela BR-470? DNIT confirma 3 meses de Pare e Siga em SC