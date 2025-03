Veja qual cidade de SC com mais de 200 mil habitantes não tem casos de dengue autóctone De 73 suspeitos, apenas três pessoas foram confirmadas com a doença, mas nenhuma delas contraiu no município ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 05h05 ) twitter

Segundo o boletim epidemiológico, divulgado pelo Programa de Combate à Dengue, Criciúma é a única cidade do estado de Santa Catarina com mais de 200 mil habitantes, como Joinville, Florianópolis e Blumenau, que não tem registros de casos de Dengue autóctone, contraída no município, neste ano.

