Veja qual será a primeira competição do Autódromo Internacional de Chapecó Autódromo Internacional de Chapecó, que está em construção, fica na Linha Cachoeira, a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 19h55 (Atualizado em 29/05/2025 - 19h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Fórmula Truck será a primeira competição oficial no Autódromo Internacional de Chapecó, que está em construção na Linha Cachoeira, a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade, no Oeste catarinense.

Para mais detalhes sobre este evento que promete movimentar a região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com seis dias de entrada gratuita, Efapi do Brasil prevê R$ 800 milhões em negócios

Bombeiro mirim socorre ao lado dos pais idoso vítima de acidente em SC

Vereadora diz que relatório da Cracolândia favorece ‘visão esquerdista’