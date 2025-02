Veja quando será pago o Bolsa Família 2025 no mês de fevereiro; confira as datas O segundo pagamento do Bolsa Família 2025 começará a ser feito no dia 17 de fevereiro ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h27 ) twitter

O segundo pagamento do Bolsa Família 2025 começará a ser feito no dia 17 de fevereiro, conforme calendário estabelecido pelo governo federal. O recebimento é com base no último dígito do NIS (Número de Identificação Social), indicado no cartão de cada beneficiário.

Para mais detalhes sobre as datas e valores do Bolsa Família, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

