Velocidade, álcool e falta de atenção: os principais vilões da BR-101 Sul
No primeiro semestre de 2025, foram registrados 416 acidentes com 465 feridos e 14 mortes; comportamentos negligentes explicam tragédias...
O trecho Sul da BR-101, considerado um dos menos perigosos de Santa Catarina, foi marcado por acidentes graves no mês de julho. Apesar disso, um comparativo entre o primeiro semestre deste ano e o do ano passado indica que o número de acidentes no trecho entre Palhoça e Passo de Torres teve uma leve redução, assim como a quantidade de feridos e mortos.
