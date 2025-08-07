Logo R7.com
Velocidade, álcool e falta de atenção: os principais vilões da BR-101 Sul

No primeiro semestre de 2025, foram registrados 416 acidentes com 465 feridos e 14 mortes; comportamentos negligentes explicam tragédias...

ND Mais|Do R7

O trecho Sul da BR-101, considerado um dos menos perigosos de Santa Catarina, foi marcado por acidentes graves no mês de julho. Apesar disso, um comparativo entre o primeiro semestre deste ano e o do ano passado indica que o número de acidentes no trecho entre Palhoça e Passo de Torres teve uma leve redução, assim como a quantidade de feridos e mortos.

Para saber mais sobre os detalhes e estatísticas dos acidentes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

