Velório do Papa Francisco: Vaticano divulga imagens da cerimônia privada; veja as fotos Sepultamento, iniciado às 13h, foi privativo e autorizado apenas para alguns líderes da Igreja e familiares ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 27/04/2025 - 04h59 )

O velório do Papa Francisco chegou ao fim neste sábado (26), às 5h, na Basílica de São Pedro, em Roma, após a participação de 250 mil fiéis. O sepultamento ocorreu em seguida, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em uma cerimônia privada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para ver todas as imagens e detalhes dessa cerimônia histórica.

