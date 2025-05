Vem aí? Contingenciamento de R$ 31,3 bilhões acende alerta na educação sobre novos cortes O detalhamento das áreas afetadas pelo contingenciamento ainda será divulgado, mas a área costuma ser afetada por cortes e bloqueios... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 07h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 07h15 ) twitter

O anúncio do contingenciamento de R$ 31,3 bilhões no orçamento federal de 2025, realizado na última quinta-feira (22) pelos ministros da Fazenda e do Planejamento, reacende debates sobre o impacto das medidas de austeridade também na educação brasileira.

Para entender melhor as implicações desses cortes e como eles podem afetar a educação no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

