Venezuelano encontra R$ 1 mil na rua e devolve após achar dona pelo Facebook em SC

Um venezuelano que mora em Gaspar encontrou R$ 1 mil em dinheiro na rua e conseguiu localizar a dona pelo Facebook. O homem, de 27 anos, voltava do trabalho na terça-feira (3) quando encontrou as notas no chão, na Rua Jacob Junkes, no bairro Santa Terezinha. Sem nenhuma pista que indicasse o proprietário do maço de dinheiro, ele decidiu levá-lo para casa e continuar a busca pelo dono.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como essa história de honestidade se desenrolou!

