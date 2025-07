Venezuelano que matou esposa e sogra e enrolou corpos em cobertor é condenado em Joinville Oneal foi condenado à pena de 31 anos de reclusão, sendo 15 anos e 6 meses para cada uma das vítimas ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 17/07/2025 - 04h56 ) twitter

O venezuelano Oneal Abubekr Moreno Caraballo, acusado do duplo feminicídio que ocorreu em 2024, em Joinville, no Norte catarinense, foi condenado a 31 anos de reclusão. As vítimas foram Diomeida Del Carmen Rivas, de 59 anos, e Gloribel Del Carmen Rivas, de 43, sogra e esposa dele.

Saiba mais sobre este caso chocante e suas repercussões

