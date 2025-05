Ventos de até 100 km/h: o que esperar da virada do tempo no Oeste de SC? A região está em alerta laranja para ventos entre 80 e 100 km/h, granizo e chuva intensa; veja como fica o tempo no Oeste para a sexta... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 22h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 22h27 ) twitter

A sexta-feira (9) será marcada pela passagem de uma frente fria que favorece a ocorrência de temporais em grande parte de Santa Catarina. A região do Grande Oeste está em alerta laranja, conforme a Defesa Civil. Veja como fica o tempo no Oeste:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os riscos e previsões do tempo no Oeste de SC!

