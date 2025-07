Ventos de até 70 km/h: avanço de ciclone e frente fria provocam chuvas fortes no Sul do Brasil Atuação de ciclone extratropical vai manter instabilidade entre os dias 26 e 28, com alerta para chuvas fortes nos estados do Sul ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 02h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma frente fria provocada pela formação de um ciclone extratropical no oceano vai manter o tempo instável em todo o Sul do Brasil neste fim de semana e no início da próxima. O cenário chuvoso é resultado da interação entre diferentes sistemas meteorológicos, incluindo uma área de baixa pressão que se desloca da região continental em direção ao oceano.

Para mais detalhes sobre a previsão do tempo e os impactos esperados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Apesar de alta no semestre, economia de SC perdeu fôlego em abril e maio, aponta Fiesc

Jovem atleta sofre ataques racistas após disputa de pênaltis nos Joguinhos Abertos em SC

Porto de Itajaí recebe nova carga milionária com mais de 300 carros de luxo da BMW