Ventos de até 80 km/h: novo ciclone extratropical deve atingir o Brasil no início de setembro

O mês de agosto deve terminar com a formação de um novo ciclone extratropical que se forma na Argentina. O sistema de baixa pressão, resultado de uma ciclogênese, deve provocar chuva volumosa e vento intenso que terá reflexos no Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o ciclone e seus impactos!

