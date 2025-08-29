Logo R7.com
Ventos de até 80 km/h: novo ciclone extratropical deve atingir o Brasil no início de setembro

Ciclone extratropical se forma na Argentina no final do mês de agosto e deve provocar ventos intensos no Sul e Sudeste do país

O mês de agosto deve terminar com a formação de um novo ciclone extratropical que se forma na Argentina. O sistema de baixa pressão, resultado de uma ciclogênese, deve provocar chuva volumosa e vento intenso que terá reflexos no Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e do Paraná.

