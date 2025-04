Ventos entre 80 e 100 km/h: microexplosão é confirmada em Chapecó A Defesa Civil confirmou que uma microexplosão atingiu Chapecó no começo da manhã deste sábado (19); forças de segurança atuam para... ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 02h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Defesa Civil confirmou que uma microexplosão atingiu Chapecó, Oeste de Santa Catarina, neste sábado (19). Casas foram destelhadas, árvores bloquearam estradas e um aviário ficou destruído. O downburst, ou microexplosão atmosférica, é uma intensa corrente de ventos que despencam da base da tempestade em direção à superfície e se espalham radialmente ao atingir o solo.

Para mais detalhes sobre os estragos e as consequências desse fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Granizo e rajadas de vento: Defesa Civil emite alerta para temporais em SC; veja regiões

‘Em questão de minutos’: morador de Chapecó detalha cena desoladora provocada por temporal

Novo Código Civil propõe herança digital e tira cônjuges da lista de herdeiros obrigatórios