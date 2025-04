Ventos fortes e maré alta: frente fria intensa deixa SC em alerta para alagamentos costeiros Ventos fortes e maré alta devem causar alagamentos no litoral catarinense entre sexta e sábado; temperaturas caem até 12°C no interior... ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 00h45 ) twitter

Uma intensa frente fria avança sobre Santa Catarina, trazendo riscos de alagamentos costeiros em Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí entre a noite desta sexta-feira (4) e a madrugada de sábado (5). A combinação do vento sul persistente com a maré alta – que atingirá seu pico entre 00h em Florianópolis e 01h30 em outras cidades – aumenta o risco de invasão de água em áreas da orla.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os impactos da frente fria e as recomendações da Defesa Civil.

