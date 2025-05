Veranico faz Sul de SC atingir até 35°C nesta semana Elevação gradual no calor marca clima típico de verão em pleno outono, segundo climatologista da Epagri ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 21h21 (Atualizado em 04/05/2025 - 21h21 ) twitter

A previsão do tempo no Sul de Santa Catarina marca uma elevação significativa das temperaturas nesta semana, com previsão de calor atípico para o período. De acordo com o climatologista da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina), os termômetros podem chegar a 35°C na quinta-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões do tempo!

