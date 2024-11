Verão 2024/2025: Florianópolis reforça limpeza pública para a alta temporada Verão 2024/2025: Florianópolis reforça limpeza pública para a alta temporada ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 22h29 (Atualizado em 25/11/2024 - 22h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Limpeza da orla em Florianópolis

Com a proximidade da temporada de verão, Florianópolis se prepara para receber mais de 2 milhões de turistas, um aumento significativo na população da cidade, que exige reforço em todos os serviços públicos, incluindo a limpeza urbana e das praias. A Prefeitura da Capital se prepara para atender toda essa demanda e proporcionar uma cidade limpa e organizada para os moradores e visitantes durante todo esse período.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura de Florianópolis intensifica combate à dengue

‘Pratique o bem, doe sangue’: Hemosc lança campanha para incentivar doação de sangue

Antônio Moreira vence Campeonato Sul-Americano de Finn, encerrado neste domingo em Jurerê