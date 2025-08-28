Verão antecipado? Cidade de SC é o 4º destino mais procurado por estrangeiros para setembro Cidade catarinense teve alta de 46% no volume de buscas entre os turistas estrangeiros para setembro; confira o ranking nacional

Florianópolis está entre os destinos mais procurados do Brasil para o mês de setembro, com alta de 46% no volume de buscas entre os turistas estrangeiros. O levantamento foi realizado pelo Booking.com, plataforma de reserva de aluguel, voos e serviços de turismo.

