'Verdadeiro sonho americano': intercambista do interior de SC conta como viagem mudou a vida Morador de Indaial foi o primeiro da família a morar fora do país, uma experiência que, segundo ele, abriu portas não apenas no mercado...

O intercambista e empresário, William Metzner, 29 anos, de Indaial, conta como a viagem aos Estados Unidos mudou completamente própria vida. Ele foi o primeiro da família a morar fora do país, uma experiência que, segundo ele, abriu portas não apenas no mercado de trabalho, mas também na vida pessoal, influenciando decisões importantes como o nascimento de seus dois filhos nos Estados Unidos.

Saiba mais sobre a transformação que o intercâmbio trouxe para a vida de William e como ele se tornou um exemplo de sucesso no exterior, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

