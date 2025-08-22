Vereador causa polêmica ao propor ‘controle migratório’ para evitar ‘favelão’ em SC Mateus Batista (União) de Joinville afirma que não é contra a migração, mas defende um “controle” para evitar sobrecarga nos serviços... ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 22/08/2025 - 04h37 ) twitter

Um vídeo e uma série de posts publicados nesta semana nas redes sociais do vereador Mateus Batista (União) de Joinville, no Norte catarinense, têm provocado uma onda de críticas e reacendido o debate sobre xenofobia em Santa Catarina. O parlamentar, conhecido por suas posições ligadas ao MBL (Movimento Brasil Livre), utilizou o termo “favelão” para descrever o que, em sua visão, aconteceria com o estado se o fluxo migratório vindo do Norte e Nordeste do país não for “barrado”.

Para entender melhor essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

